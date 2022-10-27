Путін знову звинуватив Захід у всіх "гріхах" і заявив, що хотів "жити дружно"

Путін звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито мають на меті "зробити Росію вразливішою".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито хотів "жити дружно" з Заходом та країнами НАТО. Крім того, президент РФ знову поностальгував за СРСР і сказав, що розпад СРСР "зруйнував світову рівновагу".

Про це Путін розповів 27 жовтня на дискусійному клубі "Валдай".

"Ми намагалися налагодити відносини з провідними країнами Заходу та НАТО. Посилання було одне: давайте жити дружно, зміцнювати відносини. Ми були абсолютно щирими. І що ми отримали у відповідь? Тиск, що постійно зростає, і створення вогнищ напруженості біля наших кордонів", - цинічно заявив Путін.

За його словами, Захід нібито має на меті "зробити Росію вразливішою" і перетворити її на "інструмент для своїх геополітичних амбіцій". Водночас сама РФ нібито "не кидає виклик західним елітам і не збирається ставати новим гегемоном".

Російський диктатор вкотре кинув купу звинувачень у бік західних країн, мовляв, вони "захоплюють ринки та ресурси" і "зводять економіки до примітивного рівня".

Путін знову почав ностальгувати за Радянським Союзом і заявив, що "розпад СРСР зруйнував світову рівновагу", а після цього "Захід проголосив однополярний світ".

"Суперечності можуть спричинити глобальні конфлікти чи ланцюги конфліктів. Зміна віх - процес болісний, але неминучий. Майбутній світовий устрій формується на наших очах", - сказав Путін.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін також заявив, що Росія ніколи не вважала себе ворогом Америки. Водночас російський диктатор сказав, що "американофобія", "англофобія", "франкофобія" — такий самий прояв расизму, як "русофобія".

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