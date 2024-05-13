Путін зняв з посади свого найближчого соратника Патрушева: в ISW оцінили, що на нього чекає

Російський президент Володимир Путін провів серйозні кадрові зміни. Серед головних - звільнення з посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколи Патрушева.

Події проаналізували аналітики ISW.

Як зазначається, Патрушев був особою, відповідальною за вбивство лідерів "Вагнера" Євгена Пригожин у серпні 2023 року. WSJ повідомляв, що призначення Патрушева на посаду секретаря Ради безпеки у 2008 році було здебільшого формальністю, і що Патрушев є фактичним керівником усіх російських спецслужб, що робить його другою за впливом людиною в Росії.

"Патрушев діє як "гібрид розвідника і дипломата" і регулярно відвідує світових лідерів від імені Путіна. ISW поки що не може підтвердити, якою буде нова роль Патрушева, але враховуючи повідомлення про особисте значення Патрушева для стабільності режиму Путіна та давню тенденцію Путіна балансувати між російськими силовиками, такими як Патрушев, у вертикалі влади", - мовиться в повідомленні.

Зокрема, наступна посада Патрушева буде важливим відображенням намірів Путіна.

"Кремль може встановити для Патрушева нову посаду чи посаду, наприклад, встановити більш високу посаду для керування фракцією силовиків", - додали там.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зробив низку кадрових перестановок. Напевно, найгуніша – звільнення міністра оборони Шойгу і призначення його на посаду замість Патрушева.

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