Путін хоче відвідати країну НАТО у супроводі російських винищувачів, бо боїться Україну - ЗМІ

Російський диктатор Путін хоче, щоб під час його візиту до Туреччини його літак супроводжувався винищувачами РФ.

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Про це пише Middle East Eye із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що російський диктатор боїться того, що під час польоту його літак намагатиметься збити Україна. Також у Кремлі бояться замаху на Путіна та його оточення через те, що Туреччина є членом НАТО.

Саме ця вимога Москви, а також посадка російських винищувачів на летовищах країни НАТО є основною причиною того, що візит постійно відкладається, оскільки системи НАТО можуть сприйняти російські військові літаки як ворожі цілі.

Джерела видання повідомлять, що Туреччина навряд чи погодиться відключити системи захисту НАТО, щоб задовольнити запит Кремля. Співрозмовник журналістів заявив, що візит планували на початок жовтня, однак вимога відключити системи захисту НАТО ускладнює планування, що робить такий візит дуже малоймовірним.

Колишні турецькі дипломати назвали запити росіян "дуже незвичайними".

“Турецький уряд може надіслати винищувачі для супроводу глав іноземних держав в якості жесту. Проте я не можу пригадати жодного візиту, де глави іноземних держав хотіли б взяти з собою винищувачі своєї країни”, — сказав один із колишніх послів.

Видання пише, що вимоги Росії цим не обмежуються. Так, росіяни скаржаться на те, що три найбільші готельні заклади в Анкарі – Hilton, Sheraton і JW Marriott – належать США. Москва вважає ці готелі потенційно небезпечними для російської делегації.

Крім того, Путін вимагає, щоб йому надали урядовий гостьовий будинок, що є дуже незвичайним і безпрецедентним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина пропонує власну стратегію завершення війни РФ та України.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін погодився на пропозицію Туреччини не атакувати енергетику України.

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