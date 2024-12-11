Путін зрадив Асада й відмовився повертати з війни в Україні сирійських найманців додому

Такі дії Путіна фактично призвели до втрати Сирії.

Путін відмовився відпускати сирійських найманців з бойових дій в Україні на допомогу армії Башара Асада у Сирії.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Асад просив російського диктатора надати військову допомогу, й відпустити на захист свого режиму сирійських найманців, яких росіяни відправили на війну в Україні. Однак Путін відмовив "союзнику" і фактично втратив Сирію", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, Путін не вперше зраджує "союзників" заради досягнення хоча б якогось успіху в Україні.

Він також не допоміг Вірменії, адже всі боєздатні російські частини перебувають у м’ясорубці заради загарбницьких амбіцій Кремля.

Нагадаємо, у Сирії призначили голову перехідного уряду, який очолить країну. Після падіння режиму Башара Асада країною керуватиме Мохаммед аль-Башир.

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