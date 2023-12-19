Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що для окупантів, які воюють проти України - нагорода працювати заради РФ. А сам він “йтиме до кінця”.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, Путін вважає нагородою можливість працювати на батьківщину. Йдеться, очевидно, про військових РФ, які вбивають мирних українців.

"Батьківщина всім нам дала можливість і нагородила нас з вами можливістю попрацювати на нашу країну. Це нагорода з боку батьківщини для кожного з нас", - сказав Путін.

Водночас він вручив нагороди "Золота Зірка" так званим героям РФ. "Нагороди" отримали дев'ять військовослужбовців, які "проявили себе під час спеціальної військової операції".

Нагадаємо, що Путін вигадав плани Польщі захопити шмат "України" і заявив про "гарантії безпеки".

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