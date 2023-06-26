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"Путін припустився великої стратегічної помилки": Столтенберг про наслідки бунту Пригожина

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Путін припустився великої стратегічної помилки": Столтенберг про наслідки бунту Пригожина

У НАТО кажуть, що спроба наступу Пригожина свідчить про велику помилку Путіна

У НАТО кажуть, що підтримуватимуть Україну до завершення війни.

Заколот ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, який він здійснив напередодні, свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін припустився великої стратегічної помилки, почавши наступ проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

За його словами, оскільки Росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну.

"Події минулих вихідних - це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, якої припустився президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України", - сказав він.

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин залишається під слідством у справі про заколот.

Тим часом переляк російського командування через бунт Євгена Пригожина, схоже, так деморалізував їхніх підлеглих, що цим успішно скористалися наші захисники. І вчора почали наступ на кількох напрямках одночасно, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Дата публікації
Перегляди
3897
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