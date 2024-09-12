Путін зробив заяву щодо прямої участі країн НАТО у війні в Україні

Застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме пряму участь країн НАТО у бойових діях.

Таку заяву президент держави-агресорки Володимир Путін зробив у коментарі російським пропагандистам.

При цьому господар Кремля зазначив, що ЗСУ нібито уже завдають ударів вглиб Росії, але, за його словами, коли йдеться про застосування високоточної зброї великої дальності — це "вже зовсім інша історія".

Путін вважає, що застосування далекобійної зброї Силами оборони України можливе лише з використанням даних супутників НАТО, а “польотні завдання” у ці системи нібито можуть вносити тільки військові країн НАТО.

Тому він назвав дозвіл ЗСУ на застосування цієї зброї “прямою участю країн НАТО у війні в Україні”.

“Це буде означати, що США, європейські країни воюють з Росією. А якщо це так, то, маючи на увазі зміну самої суті цього конфлікту, ми прийматимемо відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які нам будуть створюватися", - пригрозив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, під час зустрічі у Києві із державним секретарем США Ентоні Блінкіном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із дозволом на використання далекобійної зброї від західних партнерів, зокрема США.

Байден і Стармер обговорять дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії!

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