Путін зробив несподівану пропозицію Нетаньягу, засудивши удар Ізраїлю по Ірану

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Російської Федерації Володимир Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу після ударів по Ірану, який є стратегічним союзником держави-агресорки.

Про зміст телефонної розмови повідомила пресслужба Кремля, яку цитують російські пропагандисти.

Російський президент цинічно назвав дії Ізраїлю такими, що порушують Статут ООН і міжнародне право.

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При цьому господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою виступити посередником у мирному врегулюванні «ізраїльсько-іранського конфлікту».

Російські пропагандисти повідомляють, що Володимир Путін також провів розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, висловивши «співчуття у зв’язку із жертвами через удари Ізраїля».

Як відомо, Іран уклав цього року угоду з Росією про стратегічне партнерство, яка передбачає зміцнення двосторонніх зв’язків, зокрема тіснішу співпрацю в галузі оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану. Атака спрямована на ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної зброї в Ірані.

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Сполучені Штати відмежувалися від цієї атаки, але президент Дональд Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь.

Водночас американський лідер припустив, що Іран отримає «другий шанс» укласти ядерну угоду зі Сполученими Штатами після нещодавніх ударів Ізраїлю.