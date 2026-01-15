Путін зробив несподівану заяву про нормалізацію відносин з Європою – деталі

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена у “взаємовигідних відносинах” з партнерами, одночасно критикуючи міжнародну дипломатію.

Про це Путін заявив під час брифінгу.

За його словами, дипломатія дедалі частіше підміняється односторонніми “небезпечними діями”, коли країни намагаються нав’язати свою волю.

Реклама

"Ситуація на міжнародній арені дедалі більше деградує”, – заявив диктатор.

Водночас президент РФ наголосив, що Росія зацікавлена у підтримці взаємовигідних відносин з усіма партнерами. Він повідомив, що країна відкрита до співпраці з усіма без винятку державами.

Путін додав, що відносини РФ із Європою залишають бажати кращого, проте висловив надію на повернення до нормальних зв’язків із урахуванням інтересів у безпеці.

“Хочеться сподіватися, що труднощі, негаразди та взаємні конфлікти залишаться в минулому”, – сказав президент.

Реклама

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз прагне перехопити ініціативу в мирному врегулюванні війни в Україні, щоб не допустити одноосібного диктування умов з боку Вашингтона.

За інформацією Poilitico, ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення діалогу з Москвою отримала схвалення в Брюсселі та ключових європейських столицях.