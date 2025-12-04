Путін зробив несподівану заяву про відновлення Радянського Союзу

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін лицемірно заявив, що відновлення Радянського Союзу було би «безглуздим». За його словами, західні ЗМІ даремно звинувачують його в такому прагненні.

Про це він сказав у четвер, 4 грудня, в інтерв’ю India Today під час свого візиту до Індії.

При цьому господар Кремля цинічно зазначив, що не збирається пояснювати своєї позиції країнам Заходу, бо вони «відмовляються слухати». Він стверджував, що причиною таких заяв є «агресивна позиція щодо Росії».

Причиною розпаду СРСР Путін назвав тогочасну «систему» і заявив, що непотрібно «шукати винних».

Як відомо, раніше російський президент неодноразово називав розпад Радянського Союзу найбільшою трагедією ХХ століття. Окрім того, саме сучасну Російську Федерацію він вважає правонаступницею СРСР.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю президент держави-агресорки намагався виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Він заявив, що так звана «спеціальна воєнна операція» (СВО) є не початком війни, а нібито «спробою її закінчити».