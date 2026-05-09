Путін зробив несподівану заяву про "завершення" війни в Україні після провального параду: що видав

Цьогорічне 9 травня у Москві запам’ятається не демонстрацією сили, а відчуттям тотальної безвиході. Одразу після відверто кволого святкування на Красній площі президент РФ спробував зробити хорошу міну при поганій грі та видав порцію свіжих фантазій про перебіг бойових дій.

Спілкуючись із журналістами, Путін зробив несподівану заяву.

«Я думаю, що справа в українському конфлікті йде до завершення», — заявив диктатор.

Байки про «колію» та викривлена реальність

Намагаючись хоч якось виправдати те, що Росія вже третій рік стирає власну армію об українську оборону, очільник Кремля вдався до відвертої підміни понять. Він спробував подати ситуацію так, ніби це Україна та Захід самі загнали себе в глухий кут.

«Вони чекали нищівної поразки Росії, краху державності протягом кількох місяців. Не виходить. А потім залізли в цю колію і вилізти не можуть», — самовпевнено заявив Путін.

Слухати такі пасажі від людини, чия армія планувала «взяти Київ за три дні», вкрай кумедно. Виглядає так, ніби Путін щиро забув, хто саме почав найкривавішу війну у Європі з часів Другої світової і хто зараз опинився в тій самій метафоричній «колії», маючи розбиту економіку та випрошуючи зброю і солдатів у країн-ізгоїв.

Шредер як остання надія Кремля

Цікаво, що під час цього ж спілкування з пресою пролунало ще одне показове запитання. Одна з присутніх журналісток поцікавилася, чи залишилися у Західній Європі «розсудливі» політики, з якими Москва могла б вести діалог.

Путін, не кліпнувши оком, назвав ім’я свого ідеального перемовника.

«Для мене особисто найкращим є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини, пан Шредер», — гордо відповів російський президент.

Вибір цілком очікуваний: Герхард Шредер роками «сидів на зарплаті» в російських енергетичних гігантах і є давнім лобістом інтересів Кремля в Європі, тож іншого «розсудливого» кандидата для діалогу в Путіна просто не залишилося.

Парад ганьби та перемир’я — останні новини:

Цьогорічне святкування 9 травня у Москві перетворилося на справжній фарс: через тотальний страх перед українськими ударами росіяни провели найкоротший парад у сучасній історії, який тривав жалюгідні 45 хвилин. Щоб убезпечити диктатора, у столиці РФ масово глушили мобільний інтернет, через що місцеві жителі залишилися без зв’язку, банківських додатків та навіть телебачення.

Вперше майже за двадцять років на площу не виїхала жодна одиниця військової техніки, що в Міноборони РФ незграбно списали на «поточну оперативну обстановку». Натомість головною окрасою дійства стали північнокорейські солдати, які маршували окремою колоною як живий доказ того, що російська армія змушена покладатися на найманців КНДР після шалених втрат на фронті.

Ізоляція Путіна на міжнародній арені також була очевидною: з іноземних гостей до нього приїхали лише незмінний Олександр Лукашенко, лідери Лаосу, Малайзії, а також ватажки невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо хоч і прилетів до Москви, але на сам парад іти відмовився, тоді як лідери Казахстану та Узбекистану з’явилися лише в останній момент.

Водночас справжньою сенсацією дня стало оголошення президентом США Дональдом Трампом триденного перемир’я, у рамках якого відбудеться безпрецедентний обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю домовленість, наголосивши, що збереження життів українських захисників є абсолютною цінністю, заради якої Київ погодився поставити на паузу свої далекобійні удари по Росії.

