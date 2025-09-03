Путін зробив несподівану заяву про зустріч із Зеленським

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ніколи не виключав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Таку заяву російського диктатора, яку він зробив у середу, 3 вересня, підбиваючи підсумки свого візиту до Китаю, цитують російські пропагандисти.

«Якщо ця зустріч добре підготовлена і буде вести до якихось позитивних наслідків», — назвав Путін умову для переговорів з українським лідером.

Водночас господар Кремля натякнув, що не бачить сенсу у зустрічах з українським президентом, знову згадавши про його «нелегітимність» та вдавшись у довгі розмірковування про нюанси української Конституції.

«Жодних способів продовження повноважень президента в конституції України не прописано. Обов’язки голови держави повинен виконувати голова Ради, зокрема він має взяти на себе повноваження верховного головнокомандувача», — переконував російський президент, який заради продовження свого правління «обнулив» свої попередні президентські строки через зміни в конституції РФ.

При цьому Путін назвав Володимира Зеленського «чинним головою адміністрації» України та зазначив, що повідомив президенту США Дональду Трампу про можливість зустрічі з ним.

Зрештою свою можливість переговорів з українським президентом він звів до фарсу, запропонувавши абсурдну умову.

«Якщо Зеленський готовий до зустрічі, нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться», — цинічно сказав російський президент.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у Кремлі вважають Володимира Зеленського «нелегітимним» президентом, але готові з ним зустрітися яз з «главою режиму».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про можливу зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, відповів неоднозначно.

«Якщо її не буде — будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу», — сказав він.