Путін зробив несподівану заяву про зустріч із Зеленським
Можливість зустрічі з українським президентом господар Кремля звів до фарсу, запропонувавши абсурдну умову.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ніколи не виключав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Таку заяву російського диктатора, яку він зробив у середу, 3 вересня, підбиваючи підсумки свого візиту до Китаю, цитують російські пропагандисти.
«Якщо ця зустріч добре підготовлена і буде вести до якихось позитивних наслідків», — назвав Путін умову для переговорів з українським лідером.
Водночас господар Кремля натякнув, що не бачить сенсу у зустрічах з українським президентом, знову згадавши про його «нелегітимність» та вдавшись у довгі розмірковування про нюанси української Конституції.
«Жодних способів продовження повноважень президента в конституції України не прописано. Обов’язки голови держави повинен виконувати голова Ради, зокрема він має взяти на себе повноваження верховного головнокомандувача», — переконував російський президент, який заради продовження свого правління «обнулив» свої попередні президентські строки через зміни в конституції РФ.
При цьому Путін назвав Володимира Зеленського «чинним головою адміністрації» України та зазначив, що повідомив президенту США Дональду Трампу про можливість зустрічі з ним.
Зрештою свою можливість переговорів з українським президентом він звів до фарсу, запропонувавши абсурдну умову.
«Якщо Зеленський готовий до зустрічі, нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться», — цинічно сказав російський президент.
Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у Кремлі вважають Володимира Зеленського «нелегітимним» президентом, але готові з ним зустрітися яз з «главою режиму».
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про можливу зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, відповів неоднозначно.
«Якщо її не буде — будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу», — сказав він.