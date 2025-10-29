- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін зробив низку заяв про ядерну ракету "Буревісник"
Путін стверджує, що технології, які є у «Буревіснику», можна застосовувати в інших галузях.
Президент РФ Володимир Путін зробив низку заяв про ракету «Буревісник». Мовляв, зброєю можна пишатися.
Про це пишуть росЗМІ.
Путін повідомив, що «Буревісник» має «безумовні переваги», і Росія може «пишатися досягненнями вчених».
«Ядерні технології, задіяні в „Буревіснику“, використовуватимуть у місячній програмі», — додав Путін.
Крім того, за його словами, Росія зможе застосувати ці технології і у народному господарстві.
Як зазначив диктатор, ядерний реактор, встановлений у «Буревіснику», запускається «протягом хвилин і секунд».
Раніше Путін похизувався запуском ядерної ракети «Буревісник». Каже, що це — «унікальна зброя».
«Стратегічні сили здатні забезпечити безпеку Росії та союзної держави у повному обсязі. Це факт, який добре відомий фахівцям у військовому світі. Наші сили ядерного стримування перебувають на найвищому рівні», — видав Путін.