Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Росія розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи технології для ударів по силах США та Ізраїлю. За даними розвідок, Москва передала нові дрони Тегерану у прагненнях послабити Вашингтон.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росія і надалі поглиблює військову взаємодію з Іраном, сприяючи проведенню його ударів проти сил США та Ізраїлю на Близькому Сході. Британське видання Financial Times з посиланням на західні розвіддані повідомило, що Москва майже завершила поетапне постачання до Ірану безпілотників невизначеного типу, а також медикаментів і продовольства.

За інформацією двох обізнаних із розвідданими посадовців, обговорення передавання дронів між Росією та Іраном розпочалося невдовзі після старту американсько-ізраїльської кампанії. Практична реалізація цих домовленостей почалася на початку березня, а завершення постачань очікується до кінця місяця.

Один із західних представників сектору безпеки зазначив, що точний тип безпілотників, які Росія погодилася передати, залишається невідомим, однак, найімовірніше, йдеться про моделі на кшталт «Герань-2». Водночас чинні та колишні західні посадовці повідомили, що Москва відмовила Тегерану у наданні систем протиповітряної оборони С-400.

Крім того, за наявними даними, Росія вже передавала Ірану модифіковані компоненти дронів «Шахед», а також супутникові знімки, які використовувалися для підтримки нещодавніх атак по американських силах на Близькому Сході та союзниках США в регіоні.

«Інститут вивчення війни (ISW) продовжує оцінювати, що Росія розглядає підтримку іранської ударної кампанії як спосіб послабити Сполучені Штати, які вона сама визначає одним зі своїх головних геополітичних противників», — повідомили аналітики.

Допомога від Росії для Ірану на Близькому Сході — останні новини

За даними FT, Іран і РФ почали таємні переговори про постачання Тегерану російських дронів (ймовірно, типу «Герань-2») після ударів Ізраїлю та США. Угоди почали опрацьовувати в березні, що може стати першим фактом надання Москвою «смертельної підтримки» Тегерану. Окрім зброї, РФ надає розвіддані та супутникові знімки, прагнучи зміцнити боєздатність і політичну стабільність іранського режиму.

Очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що Росія допомагає Ірану розвідданими та дронами для ударів по американських цілях на Близькому Сході, де вже загинули 13 військових США. Вона підкреслила зв’язок між війною в Україні та ескалацією в регіоні, закликавши Вашингтон посилити тиск на Москву, щоб зупинити цю підтримку.