Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що жителі України мають прагнути до об’єднання з РФ та переходити на так званий «правильний бік історії».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Путін знову повторив тези російської пропаганди та намагався перекласти провину за війну й руйнування на українську владу і Захід. За його словами, українці повинні прагнути до об’єднання з Росією «у широкому сенсі цього слова».

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Також очільник Кремля вкотре назвав представників української влади не патріотами, а «націоналістами». Він іронічно додав, що «на ненависті далеко не заїдеш». Так Путін намагається представити Україну державою, де нібито панує ворожість до росіян.

Крім того, російський диктатор переклав на Київ відповідальність за руйнування в Україні. Він стверджував, що вони почалися задовго до останніх тижнів. Водночас Путін не згадав, що українські міста та села руйнує російська армія своїми ракетними й дроновими атаками.

Окремо він висловився про західну допомогу Україні. На думку диктатора, партнери підтримують Київ не заради українців, а лише для власної вигоди.

«Жителі України повинні розуміти, що всі, хто їх підтримує сьогодні, роблять це у своїх власних інтересах, щоб підкорити їх своїй волі», — цитують його російські медіа.

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Також Путін видався до нової пропаганди та заявив, що противники Росії діють за принципом «розділяй і володарюй» та нібито хочуть послабити її, щоб підпорядкувати своїм інтересам.

Нагадаємо, Путін намагався використати саміт АТЕС, щоб показати Росію як наддержаву та схилити США і Китай на свій бік для просування ультиматумів щодо війни в Україні.

Також американські аналітики наголошують, що Путін прикрився атаками на Кримський міст, щоб уникнути миру.

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