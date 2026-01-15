Путін зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Російської Федерації Володимир Путін цинічно заявив, що держава-агресорка нібито «прагне до довгострокового та стійкого миру». При цьому він запропонував повернутися до обговорення тих умов, які вже раніше пропонував Кремль і які означають капітуляцію України, втрату неокупованих досі територій та фактичного суверенітету.

Заяву Путіна цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Російський президент стверджує, що Москва пропонувала «варіанти та раціональні рішення», які, за його словами, «могли б влаштувати всіх» — в Америці, Європі та чомусь навіть в Азії.

Реклама

«Вважаємо, що до їхнього предметного обговорення варто було б повернутися, щоб закріпити ті умови, на яких може бути досягнуто — і чим швидше, тим краще — мирне врегулювання конфлікту в Україні», — заявив президент держави, яка розв’язала війну і могла б закінчити її, просто припинивши вторгнення.

При цьому Володимир Путін традиційно звинуватив «Київ та столиці, які його підтримують», у тому, що вони «не готові» обговорювати пропозиції Росії, і заявив, що агресія проти України буде тривати.

«Сподіваємося, що усвідомлення такої необхідності рано чи пізно прийде. Поки цього немає, Росія продовжить послідовно домагатися поставлених перед собою цілей», — сказав господар Кремля.

Пригрозивши продовженням війни, Путін знову цинічно заявив про відкритість Росії до «вибудовування рівних і взаємовигідних відносин з усіма міжнародними партнерами в ім’я загального процвітання, благополуччя та розвитку».

Реклама

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що саме Україна, а не Росія, стримує потенційне укладення мирної угоди, тоді як, за його словами, лідер Кремля готовий до завершення війни.