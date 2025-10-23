ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
15k
Час на прочитання
1 хв

Путін зробив заяву про зустріч з Трампом у Будапешті

Господар Кремля стверджує, що саміт у столиці Угорщини запропонував провести саме американський лідер.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін вважає, що американський президент Дональд Трамп просто переніс зустріч у Будапешті, а не скасував її зовсім.

Заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

«Радше йдеться про перенесення зустрічі», — сказав він.

Російський президент додав, що під час розмови з Трампом 16 жовтня саме американський лідер запропонував провести саміт у Будапешті.

«Було б помилкою підійти до саміту в Будапешті без підготовки», — зазначив Путін.

Раніше президент США Дональльд Трамп повідомив, що його зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.

Як повідомив Reuters високопоставлений представник Білого дому, Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

Нагадаємо, очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
15k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie