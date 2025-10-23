Путін зробив заяву про зустріч з Трампом у Будапешті

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін вважає, що американський президент Дональд Трамп просто переніс зустріч у Будапешті, а не скасував її зовсім.

Заяву господаря Кремля цитують російські пропагандисти.

«Радше йдеться про перенесення зустрічі», — сказав він.

Російський президент додав, що під час розмови з Трампом 16 жовтня саме американський лідер запропонував провести саміт у Будапешті.

«Було б помилкою підійти до саміту в Будапешті без підготовки», — зазначив Путін.

Раніше президент США Дональльд Трамп повідомив, що його зустріч з Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», — пояснив американський лідер.

Як повідомив Reuters високопоставлений представник Білого дому, Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа — припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

Нагадаємо, очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.