Путін зустрінеться з лідерами Індії та Китаю: обговорять вступ Ірану та Білорусі до ШОС

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін приєднаються до віртуального саміту 4 липня у вівторок, який організує Індія. Країна проведе його з метою розширити вплив євразійської групи за рахунок включення Ірану і відкриття шляху членства для Білорусі.

Про це інформує Reuters.

Саміт стане першою для Путіна появою після заколоту лідера «вагнерівців» Євгена Пригожина

Зазначається, що ШОС була створена у 2001 році Китаєм, Росією та колишніми державами Центральної Азії, згодом до них приєдналися Індія та Пакистан. Наразі вона складається з 8 членів.

Невдовзі до групи приєднається і Іран, а Білорусь підпише меморандум про зобов'язання, який призведе до її членства пізніше.

Нагадаємо, на саміті Альянсу 11 та 12 липня у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО.

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