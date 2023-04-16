Путін зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, проти якого США запровадили санкції за співпрацю з РФ

Хоча подробиць зустрічі поки не надходило, президент РФ сказав, що вони з Лі Шанфу "торкалися і співпраці по лінії військових відомств".

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 16 квітня відвідав Москву, де зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомив речник Дмитро Пєсков у телеграм-каналі Кремля.

За словами Пєскова, Лі провів робочу зустріч з Путіним, подробиці про яку повідомлять пізніше.

"Дуже радий вас бачити. Ви прибули до Росії після візиту до нашої країни нашого великого друга, мого друга, голови Китайської народної республіки товариша Сі Цзіньпіня. Хочу ще раз наголосити, що візит минув дуже продуктивно. Ми, зокрема, торкалися і співпраці по лінії військових відомств", - сказав Путін.

Очільник РФ зазначив, що між його країною та Китаєм триває "гарний розвиток відносин у всіх напрямках".

Лі Шанфу прибув до Москви на запрошення міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Його візит триватиме з 16 до 19 квітня.

Зазначимо, що 2018 року Мінфін США запровадив санкції проти Лі Шанфу за військову співпрацю з Росією. Приводом стала купівля у Росії винищувачів Су-35 та комплексів С-400.

Напередодні США додали до свого санкційного списку 12 китайських підприємств. Тим часом у КНР поскаржились, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів постачання.

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