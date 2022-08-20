Путін зустрівся з президентом Казахстану і знову не зміг вимовити його ім’я: відео

Російський президент під час офіційної зустрічі назвав свого казахстанського колегу “Касимжан Кемельович”.
Президент Росії Володимир Путін вкотре не зміг вимовити ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва під час його візиту до Сочі 19 серпня.
Як свідчить опубліковане відео початку офіційної зустрічі, цього разу президент сусідньої країни в устах Путіна став Касимжан Кемельовичем.
“Шановний Касимжан Кемельович, радий вас бачити", - привітав Токаєва російський лідер, запнувшись при цьому між ім'ям та по батькові.
Токаєв, як можна зрозуміти з відео, Путіна поправляти не став і на неправильну вимову свого імені не відреагував.
Згодом президент Казахстану без помилок назвав російського колегу "шановним Володимиром Володимировичем" і сказав, що радий бачити його в повному здоров’ї.
У червні 2022-го на Петербурзькому економічному форумі російський президент назвав казахстанського колегу "Кемежам Ішемільєвич".
Треба зауважити, що Путін регулярно вимовляє ім'я та по батькові Токаєва скоромовкою і майже ніколи не називає його правильно. У січні 2022 року він взагалі назвав Токаєва "Кемелем Жанаєвичем".
Лише одного разу Путін цілком чітко вимовив “Касим-Жомарт Кемелевич”. Це сталося на згаданому Петербурзькому форумі в червні 2022-го. Щоправда, тоді перед ним лежав листок з промовою, тож теоретично російський президент міг скористатися шпаргалкою.
Нагадаємо, казахстанський лідер на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що його країна не визнає самопроголошених “республік” на Донбасі.
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