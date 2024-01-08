Путін зустрівся з родинами ліквідованих в Україні окупантів - в ISW назвали справжню мету диктатора

Російський президент-диктатор Володимир Путін 6 січня 2024 року провів зустріч із членами сімей військовослужбовців ЗС РФ, які були ліквідовані в Україні. Всі присутні на зустрічі з диктатором були ретельно відібрані.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Путін поводився як так званий "милостивий лідер" напередодні президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

Зазначається, що Володимир Путін зібрав членів сімей ліквідованих окупантів у своїй резиденції в Ново-Огарьово – разом відсвяткувати православне Різдво. Очільник Кремля запевняв, що російський уряд надасть цим сім’ям підтримку, але водночас делегував відповідальність за неї на російських чиновників усіх рівнів по всій країні.

Аналітики ISW зауважили, що нещодавно очільник РФ був присутній на подібних заходах, під час яких представив себе "милостивим лідером", що піклується про благополуччя російських військовослужбовців, а також продемонстрував свою владу виконувати їхні прохання й вирішувати проблеми.

"Путін, ймовірно, використовує ці повторювані, широко висвітлювані зустрічі в межах своєї передвиборчої кампанії, оскільки російські військовослужбовці та члени їхніх сімей складають значний електорат, а їхня громадська підтримка Путіна життєво важлива для здатності Кремля представити російське населення, що значною мірою підтримує війну", – пояснили в ISW.

Аналітики переконані, що Кремль ретельно вибирав сім’ї, які були присутні на зустрічі з диктатором, ймовірно, щоб звести до мінімуму ризик того, що вони можуть сказати чи запитати про незручні речі. Крім цього, адміністрація Путіна виявила "чутливість" до нещодавніх публічних скарг родичів окупантів і продовжує робити зусилля щодо цензури цих скарг у відкритому доступі.

Російське опозиційне видання "Агентство Новини" 7 січня повідомило, що на зустрічі були присутні родичі п’яти загиблих російських військовослужбовців, але багато цих людей самі пов’язані з урядом і військовим керівництвом.

Так, за даними агентства, на заході була присутня вдова колишнього військовослужбовця Росгвардії, яка наразі є головою Комітету сімей воїнів вітчизни у Балашисі та радницею голови регіону. Також там була вдова військовослужбовця ЗС РФ, яка нині працює керівницею тамбовського відділення створеного Кремлем фонду "Захисники вітчизни". Крім них, за одним столом із Путіним сиділи члени сім’ї колишнього настоятеля храму при штабі ракетних військ спецпризначення РФ, "священника-десантника", який раніше брав участь у російських операціях у Чечні та Сирії.

РосЗМІ заявило, що всі п’ятеро загиблих окупантів, сім’ї яких були присутні на зустрічі, посмертно отримали нагороди "Героя Росії" і "ордени мужності", а двоє з їхніх дітей також були присутні на заході з Путіним 4 листопада в Москві.

"Однак кремлівська практика ретельного відбору тих, хто відвідує публічні заходи з Путіним, а іноді й присутності тих самих людей на кількох заходах, здається, стандартною. Путін 25 листопада 2022 року аналогічним чином спотворив зустріч із 18 ретельно відібраними жінками, які займають впливові пости в російській політичній сфері, як відкриту дискусію з матерями мобілізованих", – нагадали в ISW.

Нагадаємо, за даними ГУР, у Кремлі підготували ще одну масштабну спецоперацію проти України – про що йдеться.

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