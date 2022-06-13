Путін звільнив Поклонську з посади у Росспівробітництві

Президент РФ Володимир Путін звільнив заступницю глави Росспівробітництва Наталію Поклонську.

Указ набирає чинності від дня його підписання – 13 червня.

“Звільнити Поклонську Наталію Володимирівну з посади заступника керівника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва”, - сказано в документі.

Сама Поклонська повідомила, що указ про її відставку з посади заступника голови Росспівробітництва був підписаний у зв'язку з її переходом на іншу роботу.

Нагадаємо, Поклонську призначили заступником голови Росспівробітництва 2 лютого 2022 року.

Нещодавно колаборантка та експрокурорка Криму Наталія Поклонська, яка свого часу стала обличчям пропагандистської кампанії, що супроводжує окупацію півострова, дала інтерв'ю YouTube-проєкту "Скажи Гордєєвій", в якому всіх здивувала..

Зокрема, Поклонська, яка, за її словами, почувається українкою та Україну вважає Батьківщиною, зазначила:

"Україна - це не Росія. Там по-іншому влаштовано суспільство. Там протягом восьми років, я не була присутня, я не знаю, як розвивалося життя, просто зі слів знаю, але там уже сформовано щось своє, вже люди влаштувалися в те суспільство і стали виживати по-своєму".

Поклонська особисто брала участь у суді над Сенцовим

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