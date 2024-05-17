Путін звільнив Шойгу: розвідка Британії оцінила, чи зміниться перебіг війни

Розвідка Великої Британії оцінила перестановки в Міністерстві оборони Росії - звільнення міністра Сергія Шойгу та призначення Андрія Бєлоусова.

Про це йдеться у новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

У відомстві нагадали, що Бєлоусов - економіст без армійського бекграунду. До призначення на посаду міністра оборони він був першим віцепрем'єр-міністром, а перед цим працював помічником президента РФ з економічних питань.

Британська розвідка вважає, що Бєлоусова призначили в Міноборони РФ для забезпечення більшої ефективності оборонних витрат і тіснішої координації між оборонними галузями та потребами збройних сил РФ.

"Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському Міністерстві оборони та Збройних силах", - йдеться у звіті.

Зміна міністра оборони РФ навряд чи матиме значний негайний вплив на перебіг російської війни в Україні, наголошують у розвідці Британії

"Оскільки Путін також оголосив, що не буде жодних змін у призначенні вищого керівництва Генерального штабу, нинішній російський підхід до війни, ймовірно, продовжуватиметься", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 12 травня президент-диктатор РФ Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ. Він стане секретарем ради безпеки РФ.

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