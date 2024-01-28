Путін звинуватив країни Балтії у "нацизмі": в ISW назвали мету брехливої заяви

Очільник Кремля Володимир Путін звинуватив країни Балтії у начебто прийнятті "нацизму", аби створити інформаційні умови для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.

Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін давно намагався сконструювати ідеологію для Росії, яку він міг би використовувати для підтримки геополітичного протистояння із Заходом, що нагадує холодну війну, і Кремль може все частіше використовувати існуючу риторику про боротьбу з нацизмом для підтримки цих зусиль", - йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що Кремль закликав до "денацифікації" в Україні як слабо завуальовану вимоги зміни режиму та використовував інформаційні операції про українських "нацистів", щоб виправдати своє неспровоковане вторгнення в Україну як міф Великої Вітчизняної війни.

"Російські офіційні особи раніше застосовували ярлик "нацизму" до західних держав, хоча, ймовірно, скоординована риторика Путіна, Лукашенка, Наришкіна та Володіна 27 січня свідчить про те, що Кремль може дедалі частіше клеймити будь-якого передбачуваного супротивника і, можливо, весь Захід як "нацист", - зазначають аналітики.

В ISW вважають, що Кремль, можливо, вирішив, що наратив про те, що Росія та інші держави борються з геополітичними "нацистськими силами", є більш ефективним безпосереднім наративом, ніж спроба Путіна звернутися до російських громадян і російськомовних громадян на території колишнього Радянського Союзу та Російської імперії з ідеологією "русского міра".

Нагадаємо, у Держдумі РФ нещодавно ошелешили виправданням нападу на Україну.

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