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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін звинуватив Болгарію й Румунію у початку війни — Софія відповіла жорстко

Після заяв Путіна про роль Болгарії та Румунії у початку війни в Україні МЗС Болгарії звинуватило Росію в маніпуляціях.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Болгарії

Прапор Болгарії. / © Associated Press

Болгарія різко відреагувала на заяви Володимира Путіна, зроблені у пропагандистському фільмі “Росія. Кремль. Путін. 25 років”, який показали на державному телеканалі “Росія-1”. У фільмі російський диктатор стверджує, що саме Румунія та Болгарія своєю співпрацею зі США й розміщенням американських військових баз на своїй території спричинили “напруження”, яке нібито й призвело до повномасштабної війни в Україні.

МЗС Болгарії поставило Росію на місце. У своїй офіційній заяві Софія назвала ці звинувачення неприйнятними та звинуватила Москву в маніпуляції фактами, передає Euractiv.

“Спроби Російської Федерації перекласти відповідальність за початок незаконної й неспровокованої війни в Україні на інші країни, включаючи Болгарію, є абсолютно неприйнятними і становлять грубе маніпулювання фактами”, — йдеться у заяві МЗС.

Там підкреслили, що вступ Болгарії до НАТО — це суверенне рішення народу, ухвалене демократичним шляхом. А присутність союзницьких військових на її території відповідає міжнародному праву і має винятково оборонний характер.

“Зміцнення оборонного потенціалу країн-членів НАТО не є загрозою для жодної держави”, — наголосили в МЗС.

Також у заяві підтверджено непохитну відданість Болгарії союзницьким зобов’язанням в межах НАТО та принципам Європейського Союзу.

Контекст. Основною базою США в Болгарії є полігон ”Ново Село”, де можуть перебувати до 2500 американських військових. Насправді їх значно менше.

У той час Румунія завершує будівництво найбільшої американської військової бази у Східній Європі — “Михаїл Когелнічану”. Її масштаби перевищуватимуть навіть німецьку базу “Рамштайн”.

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