Путін звинуватив "недружні еліти" у війні, яку Росія "не розпочинала"

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін нахабно заявив, що у Росії немає «недружніх країн», а є тільки «недружні еліти» в деяких країнах, які промивають «пропагандою» мізки своєму населенню.

Про це кремлівський диктатор сказав у виступі на зустрічі зі співробітниками підприємств атомної галузі РФ, який цитують державні російські ЗМІ.

Прикладом такої «пропаганди», якою нібито обманюють народи «недружні еліти», Путін назвав очевидне твердження про те, що Росія розпочала війну.

«Забувають про те, що вони самі почали війну у 2014 році, коли почали використовувати танки та авіацію проти мирного населення Донбасу. Ось тоді розпочалася війна. А ми робимо все для того, щоб її припинити», — цинічно заявив він.

Президент держави-агресорки переконував, що після початку «спеціальної воєнної операції», як в Кремлі називають війну в Україні, для Росії нічого не змінилося у відносинах з іншими країнами.

«У нас були основні замовлення де? У Китайській народній республіці, в Індії, значить, у Бангладеш, потім в Туреччині з’явився проект незважаючи на початок СВО. А це, між іншим, країна НАТО», — похвалився господар Кремля.

За його словами, колишню співпрацю з РФ припинила лише Фінляндія, а зате Угорщина, яка є країною НАТО та Євросоюзу, цього не зробила.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін продовжує вимагати від України віддати весь Донбас, відмовитися від амбіцій вступити до НАТО, утвердитися як нейтральна держава та відмовитися приймати західні війська.