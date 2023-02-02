На Путіна чекатиме неприємний сюрприз до 24 лютого: президентка Єврокомісії заінтригувала заявою

У ЄС запевняють, що "Путін заплатить за звірячу війну в Україні".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що десятий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу буде ухвалений до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну - до 24 лютого.

Про це очільниця Єврокомісії сказала під час спільної із президентом України Володимиром Зеленським прескоференції у четвер, 2 лютого.

"Зараз ми робимо все, щоб змусити Путіна заплатити за цю звірячу війну. Перед тим, як Росія почала цю війну, ми голосно говорили про ту ціну, яку Росія змушена буде заплатити. І Росія заплатила. Наші санкції розмивають російську економіку. А енергетична ціна цього становить 160 млн євро на день. Разом з партнерам з G7 ми додамо ще граничну ціну на нафтопродукти. І до річниці початку повномасштабного вторгнення ми будемо мати 10-й пакет санкцій", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Лідери ЄС у Києві

Нагадаємо, перед самітом Україна-ЄС до Києва прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. Політики наголошують на своїй підтримці України.

Додамо, що саміт Україна-ЄС запланований на п'ятницю, 3 лютого. Перші міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією проводять 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський очікує на хороші новини.

Саміт Україна-ЄС: про що розмовлятимуть європейські лідери в Києві

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