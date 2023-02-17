Путіна може зупинити лише одне: експерт про загрозу перевороту у Молдові

Президент Росії Володимир Путін хоче здійснити державний переворот у Молдові, але його планам можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Якщо у них буде можливість здійснити переворот у Молдові, вони його зроблять. Вважаю, що загроза цілком реальна. Питання — наскільки у них така можливість є. Їх ніщо в цьому сенсі не зупинить. Жодних міркувань дипломатичного характеру чи іншого для них не існує", – заявила аналітикиня.

За словами Курносової, єдине, що може зупинити росіян – якщо у Молдові повториться ситуація, яка відбувалася в Україні з кумом Володимира Путіна Віктором Медвечуком:

“Коли є якісь люди, які отримують величезні бюджети, пишуть звіти, хоча насправді там нічого немає . Якщо в Молдові у них такі самі люди, як в Україні був Медведчук, тоді може нічого не трапитись".

Курносова вважає, що влада Молдови повинна оцінювати загрозу "досить серйозно".

Оцінюючи ситуацію у невизнаному Придністров'ї, експертка завила:

"Щодо Придністров'я, там давно вже ситуація більш-менш стабільна, і загострення вже не потрібне придністровській "владі". Придністров'я — сіра зона, через яку можна прокручувати купу різних справ — все те, що в будь-якій іншій країні буде незаконно. Тому сьогоднішня ситуація всім дуже зручна. Не думаю, що придністровська "влада" зацікавлена в загостренні в Молдові".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого повідомив, що розвідка перехопила план Росії щодо дестабілізації політичної ситуації в Молдові, захоплення влади в країні та знищення демократичного ладу.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що українська сторона передала їй план Кремля щодо дестабілізації ситуації у країні. План, зокрема, передбачає диверсії із залученням осіб із військовою підготовкою, переодягнених у цивільне.

У Росії очікувано відхрестилися від будь-яких звинувачень у підготовці провокацій в інших країнах. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови про підготовку проросійського перевороту.

Раніше керівник Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце попереджав про плани Росії вторгнутися до Молдови 2023 року. За його словами, реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

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