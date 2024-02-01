Путіна можуть арештувати в ще одній країні: хто і для чого насправді приєднався до МКС

Міністерство закордонних справ Росії назвало це “недружнім кроком”.
У четвер, 1 лютого, за повідомленнями офіційних осіб, Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду (МКС), що стало кроком, який традиційний союзник Москва засудила як “недружній”.
Про це повідомляє AFP.
У березні суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з війною проти України та ймовірною незаконною депортацією дітей до Росії.
Тепер Єреван зобов'язаний заарештувати російського лідера, якщо він ступить на його територію.
“Римський статут МКС офіційно набув чинності для Вірменії 1 лютого”, — повідомив AFP офіційний представник країни з міжнародно-правових питань Єгіше Кіракосян.
Речник Кремля Дмитро Пєсков у жовтні назвав ратифікацію Вірменією Римського статуту МКС “неправильним рішенням”.
Міністерство закордонних справ Росії назвало це “недружнім кроком”.
Вірменія є домом для постійної російської військової бази і частиною очолюваного Москвою військового альянсу — Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що складається з кількох колишніх радянських республік.
Західні країни привітали ратифікацію, яка знаменує розширення юрисдикції суду на територію, яка довгий час вважалася російським задвірком.
“Світ стає меншим для автократа в Кремлі”, — сказала глава ЄС Урсула фон дер Ляєн, звертаючись до Путіна після того, як Вірменія ратифікувала статут МКС у жовтні.
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“Запобігти військовим злочинам”
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян спробував заспокоїти побоювання Кремля, заявивши, що це рішення не спрямоване проти Росії.
“Приєднання до МКС дає Вірменії серйозні інструменти для запобігання воєнним злочинам і злочинам проти людяності на її території”, — сказав Кіракосян.
“Перш за все, це стосується Азербайджану”, заклятого сусіда Єревана, з яким він вів дві війни за спірний регіон Нагірного Карабаху.
Але крок Вірменії проілюстрував прірву між Москвою і Єреваном, який розлютився на Кремль через його бездіяльність щодо тривалої конфронтації Вірменії з Азербайджаном.
У вересні азербайджанські війська пройшли через Карабах, де розгорнуті російські миротворці, і забезпечили капітуляцію вірменських сепаратистських сил, які контролювали гірський регіон протягом десятиліть.
“Вірменія сподівалася, що, приєднавшись до МКС, зробивши такий чутливий для Росії крок, вона зможе отримати гарантії безпеки від Заходу, — сказав AFP незалежний аналітик Віген Акопян. — Але, судячи з усього, вона погіршила свої відносини з Росією, не отримавши реальних гарантій безпеки від Заходу”.
Вірменія підписала Римський статут у 1999 році, але не ратифікувала його, посилаючись на протиріччя з конституцією країни.
У березні минулого року Конституційний суд заявив, що ці перешкоди були усунуті після прийняття Вірменією нової конституції в 2015 році.
У листопаді минулого року Єреван офіційно здав на зберігання свою ратифікаційну грамоту Римського статуту.
Нагадаємо, у грудні Вірменія відмовилася взяти участь у зустрічі ОДКБ в Москві.
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