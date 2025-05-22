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Путіна налякали дрони: біля Кремля з’явилася військова техніка (відео)
Резиденцію російського президента охороняють озброєні солдати на машинах із системами РЕБ.
У четвер, 22 травня, біля московського Кремля виставили посилені пости з військовою технікою.
На опублікованому в Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ відео видно, що резиденцію російського президента Володимира Путіна охороняють озброєні солдати на машинах із системами радіоелектронної боротьби.
Машини з РЕБ розмістили на мостах через Москву-ріку.
Мобільний інтернет у цьому районі Москви відключили.
Ймовірною причиною таких посилених заходів безпеки називають атаки українських дронів, які долітають до столиці Росії.
ЗСУ відновили атаки на Москву в ніч проти 21 травня — після відмови президента Володимира Путіна від припинення вогню.
Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що за останню добу над столичним регіоном було збито 61 безпілотник.
Атаки спровокували колапс у московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво. За даними транспортної прокуратури, у зв’язку з обмеженнями через план «Килим» затримуються понад 160 рейсів.
У четвер, 22 травня, аеропорт Домодєдово від 14:00 знову перестав приймати та відправляти літаки.
Нагадаємо, 22 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Регіон уже понад добу зазнає нальоту дронів.