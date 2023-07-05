Путін втік з Москви під час заколоту Пригожина – Newsweek

Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський розповів, що президент Росії Володимир Путін втік з Москви під час заколоту 24 червня ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина.

Про це пише Newsweek.

За словами Ходорковського, він дізнався від одного зі своїх джерел, що Путін покинув Москву літаком під час так званого повстання Євгена Пригожина 24 червня і, швидше за все, поїхав до своєї резиденції на Валдаї, розташованої між Тверською та Новгородською областями РФ.

"Ми стежили за Путіним у той момент. І, схоже, він дійсно покинув Москву і, швидше за все, поїхав на Валдай до своєї резиденції", - сказав Ходорковський Newsweek з Лондона, де він зараз живе.

За даними системи відстеження повітряних суден, 24 червня літака російського президента не було в Москві.

Раніше незалежне медіа РФ "Агентство" писало, що у січні ЗРК "Панцир-С1" був розміщений поблизу резиденції Путіна на Валдаї після атак безпілотників на території Росії.

У березні 2023 року новинний сайт РФ "Медуза" повідомляв, що частину Валдайського національного парку закрили для відвідувачів після того, як розслідування показало, що Путін володіє майном у цьому районі.

Літак, яким користується Путін, вилетів з Москви 24 червня і попрямував на північний захід Росії, сказав Ходорковський з посиланням на своє джерело, додавши, що літак зник із системи відстеження польотів "десь у районі Валдаю". За його словами, його сповістили про рух літака о 13:00 за Московським часом.

Сайт Current Time з посиланням на дані Flightradar24 повідомив, що президентський літак Путіна вилетів з Москви під час повстання Пригожина і попрямував до авіабази Хотилове – найближчого аеродрому до резиденції на Валдаї.

Інші літаки льотного спецпідрозділу "Росія", які використовуються для перевезення високопоставлених російських чиновників або військовослужбовців, також піднялися в повітря з Москви, один приземлився в Санкт-Петербурзі.

"Керівники різних відомств, дійсно, багато їх теж виїхало з Москви", – сказав Ходорковський.

"Тому саме тому я тоді вважав, що в опозиції є шанс. Але... заколот Пригожина дуже швидко закінчився нічим", - зазначив опозиціонер.

У статті для The New York Times 30 червня російський журналіст Михайло Зигарь також заявив, що Путіна не було в Москві в день заколоту. За даними журналіста, президент Росії провів день на яхті свого соратника і бізнесмена Юрія Ковальчука в Санкт-Петербурзі, дивлячись шоу фестивалю "Червоні вітрила".

Бунт Пригожина

Євген Пригожин 23 червня заявив про удар регулярною армією РФ по тилових таборах "Вагнера" у Ростові-на-Дону. Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості".

Проте вже ввечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Влаштувати "похід на Москву" власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина міг надихнути російський "воєнкор" Семен Пегов.

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