"Путіна не варто недооцінювати": спецслужби США розповіли про ймовірність вторгнення російських військових до України

"Путіна не варто недооцінювати": спецслужби США розповіли про ймовірність вторгнення російських військових до України

Очільник ЦРУ припускає, що "вдалим" моментом для Путіна рухатися на Україну буде зимовий період.

Американські спецслужби заявили, що поки однозначного підтвердження планів Путіна вторгнутися до України немає. Проте у ЦРУ зазначають, що не варто недооцінювати Президента Росії, адже він може діяти дуже радикально.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Очільник ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що розвідувальні служби США не прийшли до однозначного висновку, що президент Росії Володимир Путін вторгнеться в Україну.

Попри це спецслужби наголошують, що Росія зібрала потужні військові сили, які "можуть діяти дуже масштабно". В ЦРУ переконані, що найбільш "вдалим" моментом для вторгнення РФ є саме зимовий період.

Бернс наголошує, що путін може діяти дуже неочікувано і радикально, тому недооцінювати його не варто.

"Я б ніколи не став недооцінювати схильність президента Путіна до ризику щодо України", — сказав очільник ЦРУ.

Бернс підкреслив, що на дії Росії стосовно України важливо відповісти сильним стримування та надати поле для дипломатії.

Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує нарощувати військовий потенціал Кремля на кордоні з Україною.

Внаслідок таких дій, американський президент Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін домовились про розмову сьогодні 7 грудня, режимі відеоконференції. Розмова запланована на 17:00 за київським часом.

Після цього Байден проведе із президентом України Володимиром Зеленським бесіду за підсумками відеодзвінка з Путіним.

Байден та Путін зустрінуться у відеоконференції – розмова пройде у закритому режимі | Новини світу

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