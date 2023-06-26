"Путіна ніде не було": стало відомо, як Кремль вмовляв Пригожина не йти на Москву

За підсумками заколоту можуть бути кадрові зміни в керівництві міністерства оборони.

Увечері 24 червня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці, які зупинилися в парі сотень кілометрів від Москви, «розгортають свої колони і йдуть назад до польових таборів згідно з планом».

Про це пише "Meduza".

Причину свого рішення Пригожин пояснив так: "Наразі настав той момент, коли дах може пролитися".

Незважаючи на це, за час заколоту погибли 13 російських льотчиків.

Крім того, ще напередодні Пригожин звинуватив керівництво Міністерства оборони РФ в обстрілі найманців і заявив, що ПВК розбереться з "мерзотами", які "знищують російських солдатів". ", - йдеться у повідомленні.

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Як передає видання, перед тим, як Пригожин згорнув своє повстання, несподівано з'ясувалося, що переговори з ним вів Олександр Лукашенко — і якби Пригожин саме від нього прийняв пропозицію зупинити колони найманців. Невдовзі версію Мінська підтвердив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Пригожин "піде в Білорусь" - а кримінальну справу про заколот, порушену проти нього, припиняти. Чим саме Пригожин займатиметься у Білорусі, невідомо.

"Влада РФ вела переговори з Пригожиним з вечора 23 червня, коли той оголосив про початок свого «маршу справедливості. З ним намагалося спілкуватися військове керівництво, співробітники адміністрації президента, керівництво Росгвардії та близькі до нього чиновники. Але самі його дії були такими, що не дуже зрозуміло, про що взагалі говорити", - пише видання.

За оцінкою співрозмовників "Медузи", близьких до Кремля та уряду РФ, швидше за все, Пригожин зрозумів, що "перевищив міру", а "перспективи руху його колон туманні". До того моменту найманці перебували вже не так далеко від річки Оки — саме там російська армія та Росгвардія вирішили збудувати першу лінію оборони від вагнерівців.

"Побачивши настрій Пригожина, Кремль нібито вирішив не йти на «криваве зіткнення. За їх твердженням, фінальними переговорами займалася велика група чиновників, до якої серед інших входили голова адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов", - стверджують співрозмовники "Медузи".

Фронтменом цього гурту виступив Олександр Лукашенко. За словами джерела, близького до Кремля, Пригожин наполягав, щоб у переговорах брали участь перші особи; враховуючи небажання Путіна контактувати із засновником ПВК, у перемовників виявилося не так багато варіантів.

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"Пригожину потрібен був гідний фінал, щоб вийти з гри [зберігши обличчя]. Таким є Лукашенко. Він любить піар і розуміє вигоду, тому й погодився", — стверджує співрозмовник "Медузи".

На його думку, "вигода" для Лукашенка очевидна: публічно саме він став людиною, яка «врятувала Росію як максимум від громадянської війни, а як мінімум від великої крові".

Джерела "Медузи", близькі до Кремля та уряду РФ, сходяться на думці, що за підсумками свого радикального виступу Пригожин програв: "Він витіснений із Росії. Президент такого не прощає". За їхніми словами, сторони ще "обговорюватимуть» подробиці угоди щодо нового положення Пригожина, але «колишнього впливу та ресурсів у нього не буде".

Водночас, співрозмовник, близький до Кремля, не виключив, що за підсумками заколоту можуть бути кадрові зміни в керівництві міністерства оборони: «Але не на вимогу Пригожина, а через самоусунення міністерства оборони".

Додамо, у неділю, 25 червня, у підсумкових тижневих випусках нових відомі російські пропагандисти кинулися захищати Путіна, мовляв "глибинний народ" пригожинський заколот не підтримав.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припинив свій бунт у Росії, бо у нього "здали нерви", і повстання не викликало очікуваної підтримки.

У відповідь речник президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль помилує учасників заколоту, і вони повернуться до польових таборів. Він також упевнював, що в РФ закриють розпочаті проти Пригожина справи, однак той переїде до Білорусі.