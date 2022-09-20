"Путіна позбавить влади найближчий соратник": Піонтковський назвав ім'я

Найближчий соратник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади.

Про це російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів в ефірі проекту FREEДОМ на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, ініціативу Ковальчука не можна назвати "поваленням" — "це швидше навіть простягнута рука допомоги Путіну".

Піонтковський докладно пояснив, хто такий Юрій Ковальчук:

"Це найближча до Путіна людина, єдина людина, яка звертається до Путіна на "ти". Єдина людина, на яку Путін дивиться швидше знизу вгору. Це основний ідеолог тієї ультрафашистської ідеології російського світу, перемоги у війні над Заходом як реваншу за поразку Радянського Союзу у Третьій світовій – Холодній війні. Ідеолог руйнування української держави".

Як зазначив політолог, Ковальчук "виховував Путіна в ультрафашистських поглядах", оскільки він є ідеологом "мобілізаційної групи", яка діє всередині адміністрації президента РФ в останні 10 років.

"Але Ковальчук дуже розумна людина, він не з пітерського підворіття, як Путін. Він у Радянському Союзі був досить успішним, доктором фізмат наук. Потім вдарився в бізнес, став мультимільярдером. Він основний менеджер усієї фінансової імперії Путіна... Ця людина в оточенні Путіна — єдиний, хто має яйця", – пояснив експерт.

За словами Піонтковського, Ковальчук "зрозумів, що війну програно, потрібно вирішувати дуже важливе завдання для корпорації — як утримати владу і величезну власність у країні, що програла війну".

"Джерела, яким довіряю, розповідають, що він почав розмовляти з нотаблями в оточенні Путіна і з самим Путіним про "м'який варіант". Путін оголошується хворим і "тимчасово" передає свої повноваження колективному органу — раді безпеки. Ця "тимчасовість" пом'якшує шок, а колективний орган – це розумна ідея, бо ніхто з них, зокрема Ковальчук, не хоче брати одноосібну відповідальність за капітуляцію, яку у тій чи іншій формі доведеться Москві підписати”, – розповів він.

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Політолог додав, що м'яким усуненням Путіна у Кремлі вирішують два завдання:

"Їм здається, що вони збільшують своє поле маневру у зовнішній політиці. Можуть сподіватися на більш м'які і не ганебні умови завершення війни. У будь-якому випадку це буде капітуляція. А по-друге, вони вирішують важливе внутрішньополітичне завдання. Коли країна зазнає поразки, треба назвати когось винним. Винним буде названо Путіна".

Нагадаємо, раніше директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів, що оточення президента Росії Володимира Путіна починає "розгойдувати човен", щоб змусити його обрати собі наступника і піти у відставку.

У свою чергу ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко спрогнозував, що оточення Путіна незабаром почне вести за його спиною переговори із Заходом про капітуляцію.

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