Путіну примарилося, що Росія має багато союзників і однодумців на різних континентах

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, заявив, що Російська Федерація має багато союзників і однодумців на різних континентах.

За "самовіддану" підтримку країни-терористки Путін готовий запропонувати своїм союзникам та партнерам нові зразки російських озброєнь, яким "немає аналогів у світі".

Про це очільник Кремля сказав під час виступу на відкритті форуму "Армія-2022", передають російські засоби масової пропаганди.

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Путін перерахував партнерів та однодумців РФ. Звичайно, у цьому списку немає європейських держав, а лише - країни Африки, Азії та Латинської Америки.

"Ми високо цінуємо те, що наша країна має багато союзників, партнерів, однодумців на різних континентах. Це держави, які не прогинаються перед так званим гегемоном, їхні лідери виявляють справжній чоловічий характер та не прогинаються", - заявив Путін.

"Багато зразків перспективних озброєнь РФ роками і десятиліття випереджають зарубіжні аналоги, значно перевищують їх за характеристиками. Росія готова постачати продукцію свого ОПК країнам-союзникам", - сказав російський президент.

Як повідомляли раніше, російський диктатор Володимир Путін заявив, що його війська чітко виконують усі цілі "спецоперації" на Донбасі.

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