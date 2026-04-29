Путіна «прорвало» після ударів по Туапсе: у Кремлі не вдалось приховати катастрофічні наслідки атак

Володимир Путін. / © Associated Press

Протягом квітня 2026-го українські війська тричі вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу, що в Краснодарському краї РФ. Останній удар, який стався вночі проти 28 квітня, спричинив масштабну пожежу на нафтобазі та НПЗ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зауважимо, аналітики OSINT оцінюють, що удари минулої ночі пошкодили щонайменше чотири резервуари для зберігання нафти на НПЗ. Загалом, завдяки атакам 16, 20 та 28 квітня було знищено 24 резервуари та пошкоджено ще чотири. Водночас видання Astra зауважило, що завод у Туапсе призупинив роботу свого єдиного нафтопереробного комплексу, річна потужність якого становить 12 мільйонів тонн на рік.

Американський аналітики наголошують, що останні удари змусили Кремль все ж таки визнати ці атаки. Зокрема, влада Краснодарського краю оголосила надзвичайний стан у Туапсинському муніципальному окрузі та заявила про розлив нафти.

Тим часом речник «фюрера» Дмитро Пєсков визнав факт удару по Туапсе, але заявив, мовляв, всі деталі щодо уражених об’єктів засекречені. Також він розкритикував українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ, зухвало назвавши їх «подальшою дестабілізацією світових енергетичних ринків».

Водночас диктатор-президент Росії Володимир Путін зустрівся з міністром цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Олександром Куренковим і доручив йому вирушити до Туапсе для контролю за ситуацією.

«Кремль зазвичай не реагує на українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, але вплив українських ударів, очевидно, був настільки значним, що 28 квітня він викликав особисту відповідь Путіна та Пєскова», — констатують в ISW.

Аналітики наголошують, що Україна посилює свою ударну кампанію по нафтовій інфраструктурі РФ. Своєю чергою, Москва намагається використати світову енергетичну кризу для збільшення прибутків від експорту енергії для фінансування своєї війни в Україні.

«Українські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати велику атакувальну поверхню глибокого тилу Росії та перевантажену російську протиповітряну оборону для завдавання частіших і масштабніших ударів по нафтовій інфраструктурі та військових активах країни-агресорки, що буде підтримуватися збільшенням виробництва вітчизняних БпЛА в Україні», — підсумовують в Інституті вивчення війни.

Удар по НПЗ в Туапсе 28 квітня

Вночі 28 квітня українські Сили оборони уразили нафтопереробний завод «Туапсинский», що у Краснодарському краї. На території підприємства сталися «прильоти» БпЛА. Водночас влада РФ традиційно заявила про нібито успішне відбиття атаки.

На НПЗ виникла масштабна пожежа, утворилися стовпи вогню, а саме місто затягнув дим. Влада Краснодарського краю заявила про «серйозну надзвичайну ситуацію» і через масштабне займання, і через розлив нафти.

Ба більше — адміністрація Туапсинського муніципального округу навіть «попросила евакуюватися» людей, які мешкають поблизу заводу. Тим часом місцеві мешканці в істериці через чергову атаку на підприємство.

Дата публікації 14:56, 28.04.26

