Путіна та Лукашенка оминали увагою на неформальних бесідах саміту в Самарканді: відео, фото

Головною дійовою особою під час неофіційної частини саміту був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

У четвер, 15 вересня, очільники держав, які беруть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, провели неформальну бесіду.

Про це повідомляє видання TRT.

На опублікованому знімку, який зафіксував цю зустріч за столами із напоями та наїдками, не складно зауважити, що в центрі уваги перебуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Достатньо розкуто поводить себе поруч із турецьким лідером президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Фото: TRT

Тим часом Путін та його колега із держави-сателіта Олександр Лукашенко із захопленим виразом на обличчях слухають розповідь турецького президента.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, якому також випало сидіти поруч із президентом РФ дещо відсторонився від господаря Кремля.

Ще більш промовистим виявилося відео із прогулянки учасників саміту нещодавно побудованою частиною міста Самарканд, де відбувається саміт, відомою як “Вічне місто”.

Камери зафіксували спробу Лукашенка зав’язати розмову із лідером Таджикистану, але президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв припинив його балаканину. Лукашенку довелося плентатися позаду лідерів центральноазійських держав, супроводжуючи Путіна, якого теж обділили увагою.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, який поїхав в Узбекистан на саміт Шанхайської організації співробітництва, займався нецарським ділом. Очільник Кремля взяв участь у церемонії посадки дерев очільниками країн-учасниць зустрічі.

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