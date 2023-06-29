Путіна у Дагестані зустріли, як "рокзірку": махав піджаком і слав повітряні поцілунки

Путін зустрічається з відданими прихильниками під час поїздки до Дербента, що розглядається як спроба підвищити рейтинги після збройного повстання “вагнерівців”.

Президента РФ Володимира Путіна зустріли як рокзірку у Дагестані, що деякі розглядають як спробу 70-річного лідера підвищити свою популярність після придушення збройного повстання “вагнерівців” на чолі з Пригожиним.

Про це пише Al Jazeera.

Пресслужба Кремля заявила у четвер, 29 червня, що записи, які не можуть бути перевірені, і, очевидно, показують Путіна, який вітає відданих прихильників у Дербенті, свідчать про його підтримку, яка “вражає”.

Москва наполягала на тому, що тривале правління Путіна не послабилося після того, як найманці “Вагнера” пройшли сотні кілометрів, майже дійшовши до Москви, і захопили військові об’єкти на півдні Росії, мабуть, отримавши певну підтримку. Після припинення заколоту Кремль не називав ім'я керівника “Вагнера” Євгена Пригожина.

Путіна рідко бачать на зустрічах з російським населенням, особливо після пандемії коронавірусу, коли він дотримувався суворих правил ізоляції, причому деякі з цих обмежень все ще діють.

Москва 28 червня ввечері оприлюднила кадри, на яких Путін підходить до групи “фанатів”, переважно жінок, у Дербенті.

“У Дербенті відбулася приголомшлива демонстрація підтримки і радості місцевого населення”, — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 29 червня.

За його словами, Путін “не міг втриматися” і не привітати натовп.

В оточенні чоловіків у костюмах і оператора російський лідер простягнув руку через бар’єр, щоб потиснути руки присутнім.

Потім, знявши піджак, він помахав на прощання та послав натовпу повітряний поцілунок, перш ніж сісти в машину.

“Дані, які ми маємо, свідчать про переважну підтримку президента і спеціальної військової операції”, — сказав Пєсков, використовуючи офіційний термін Москви для позначення конфлікту в Україні.

Путін наполягав, що найманці не здобули підтримки під час свого повстання. Спочатку він засудив повсталих бійців “Вагнера” як зрадників і пообіцяв суворе покарання, але після припинення заколоту Путін дозволив бійцям повернутися додому, приєднатися до регулярної армії або відправитися в еміграцію в Білорусь.

"Я не сумнівався в реакції в Дагестані і в усій країні", — сказав Путін під час зустрічі з главою Кавказького регіону Сергієм Меліковим, йдеться у фрагменті зустрічі, який транслювало російське телебачення.

Путін відповів Мелікову, який сказав, що в Дагестані “не було жодної людини, яка б не підтримувала рішення, прийняті керівництвом РФ” щодо припиненого заколоту.

Одноденне повстання стало найсерйознішим викликом для Путіна з моменту його приходу до влади в Росії 31 грудня 1999 року.

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