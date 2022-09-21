"Путіна – в окопи!": у Москві зібрався масовий мітинг проти мобілізації та війни (фото, відео)

Жителі Москви масово вийшли на мітинг проти часткової мобілізації у РФ, яку оголосив Путін.

Після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації по всій РФ спалахнули протести. Зокрема, у Москві на Старому Арбаті зібралися люди, які не згодні з мобілізацією.

Протестувальники спробували створити ланцюг, силовики витягують їх по одному і ведуть до автозаку.

"Путіна в окопи!" – вимагають протестувальники.

Також жителі столиці скандують: "Життя нашим дітям" та "Ні війні".

Одного з протестувальників вдалося відбити.

Нагадаємо, 21 вересня, диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.