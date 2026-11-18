Володимир Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президента Росії Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. При цьому російський диктатор виглядав розгубленим і помітно нервував, до того ж мав помітну припухлість на щоці.

Як пише The Moscow Times, під час підготовки до спільного фотографування учасників саміту Путін опинився зовсім не поруч із головними світовими лідерами.

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Після того як російський диктатор і Дональд Трамп обмінялися рукостисканнями, Сі Цзіньпін особисто вказав президенту РФ місце для загального знімка.

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У результаті Путін став між дружиною китайського лідера та президентом В’єтнаму То Ламом. Сам Сі Цзіньпін позував поруч із Трампом, який залишився в центрі уваги.

© Associated Press

Канал NEXTA Live звернув увагу на поведінку російського президента під час цієї церемонії. За спостереженнями оглядачів, Путін явно нервував і був незадоволений тим, що його поставили на відстані від лідерів США та Китаю.

На опублікованому кадрі російський диктатор дивиться вбік, стиснувши губи, і має розгублений вигляд. Користувачі соцмереж також почали жартувати з приводу обраного для нього місця, зауважуючи, що людину з краю спільної фотографії найпростіше вирізати під час редагування знімка.

Таке розташування Путіна оглядачі сприйняли як демонстративне приниження російського лідера, особливо з огляду на його прагнення позиціонувати себе нарівні з президентами США та Китаю.

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Окрім поведінки російського президента, користувачі мережі звернули увагу на помітну припухлість у ділянці його щоки. На крупному плані збоку від рота Путіна помітна випуклість, яка стала предметом обговорення в соцмережах.

© телеграм-канал NEXTA Live

У відповідь на публікацію NEXTA Live користувачі почали висувати різноманітні насмішкуваті припущення щодо її походження, зокрема жартували про невдалий ботокс і навіть синці після спілкування із Сі Цзіньпіном.

Незручний епізод із фотографуванням став черговим приводом говорити про різницю у ставленні Пекіна до американського та російського президентів під час їхнього візиту до Китаю.

Зокрема, 18 листопада Сі Цзіньпін особисто зустрів Дональда Трампа біля трапа літака в Шеньчжені. Лідери обійнялися, прослухали державні гімни та разом пройшли червоною доріжкою до кортежу.

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Натомість Володимира Путіна, який прилетів до Китаю напередодні, зустрічав Цай Ці — член Постійного комітету Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю, який посідає п’яте місце в ієрархії найвищих китайських посадовців.

Нагадаємо, президенти США, Росії, Китаю ­­– Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін проведуть 19 листопада тристоронню зустріч у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Наразі відомо, що Путін 18 листопада вже провів переговори з Сі. Лідери цих та інших держав зробили спільне фото на церемонії відкриття саміту АТЕС.

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