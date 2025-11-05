Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився з іронією щодо заяв Путіна / © ТСН

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився з іронією щодо заяв російського очільника Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї. За словами Рютте, він уже давно не приділяє уваги таким погрозам.

Про це повідомляє Digi24.

Під час зустрічі з румунським президентом Нікушором Даном журналісти запитали, чи збирається НАТО реагувати на рішення Росії скликати раду безпеки та на заяви Путіна про «відновлення ядерних випробувань». У відповідь Рютте відверто пожартував над російським диктатором.

«Я давно перестав реагувати на зустрічі, які ініціює Путін. Йому платять як президенту Росії, тому він їх і організовує», — сказав генсек НАТО з легкою іронією.

Ця заява ще раз підкреслює, що на Заході погрози Москви сприймають з неабиякою скептичністю і прагнуть не надавати їм надмірного значення.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін оголосив про завершення випробувань крилатої ракети «Буревісник» та повідомив про її розгортання.

Згоджом кремлівський очільник також заявив про випробування ядерної торпеди «Посейдон», яка, за його словами, не має аналогів у світі за швидкістю і глибиною ходу.

Випробування двох потужних носіїв ядерної зброї — крилатої ракети «Буревісник» і підводного БпЛА «Посейдон» — аналітики вважають чітким сигналом Росії США. Демонстрацією свого ядерного арсеналу Кремль намагається змусити Вашингтон сісти за стіл переговорів і прийняти ширші умови РФ, які виходять за межі війни в Україні.