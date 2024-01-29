Путіна зареєстрували кандидатом на так звані "президентські вибори" 2024

У нього наві є так звані “конкуренти”, оскільки диктатор став четвертим кандидатом.

В Росії зареєстрували чинного президента Володимира Путіна кандидатом на так звані “президентські вибори” 2024. Відбутися вони повинні у березні.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на постанову ЦВК.

Як зазначається, російського диктатора Путіна зареєстрували на майбутні “вибори” як самовисуванця. Що цікаво, у нього наві є так звані “конкуренти”, оскільки диктатор став четвертим кандидатом.

Раніше ЦВК зареєструвала на “вибори” голову партії ЛДПР Леоніда Слуцького, віцеспікера Держдуми, члена партії "Нові люди" Владислава Даванкова та депутата Держдуми Миколу Харитонова від фракції КПРФ.

До списку довірених осіб диктатора увійшли його “палкі прихильники”, пропагандисти та путіністи співаки Олег Газманов, Лариса Доліна, Надія Бабкіна, Ярослав Дронов (Шаман), актори Сергій Безруков, Іван Охлобистін, режисер Микита Михалков, Карен Шахназаров та інші.

Нагадаємо, що у РФ біля московського аеропорту будують секретний об'єкт для Путіна.

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