Путіна затролили: білоруський вчений зашифрував “побажання” у науковій статті для московського вишу

Автор хотів показати читачам у РФ і Білорусі, що існує “вишуканий” спосіб висловити свою позицію.

Доцент Карлового університету у Чехії Ілля Лемешкін, який є уродженцем Білорусі, оригінально затролив кремлівський режим.

Про це сам учений розповів білоруському виданню Салідарнасць.

Вчений зашифрував у своїй статті, яку було опубліковано у науковому журналі “Концепт: філософія, релігія, культура” Московського державного інституту міжнародних відносин побажання смерті російському диктатору Володимиру Путіну.

Ілля Лемешкін / gazetaby.com

Йдеться про роботу “Скільки книжок видав Ф. Скорина у Празі”, присвячену діячеві епохи Відродження Франциску Скорині, який народився на території сучасної Білорусі.

Відсилаючись до його творчості, Лемешкін зашифрував у своїй статті акровірш, присвячений Путіну та розв’язаній ним війні проти України.

Зокрема, перші літери кожного з абзаців цієї наукової роботи утворюють фразу “Сдохни, Путлер. Нет войне. И. Л”.

“Акровірш не придумав Франциск Скорина. Ним користувалися ще у середньовіччі, часто для того, щоб приховати авторство… За часів Скорини вже змінилася ситуація, акровіршем користувалися як маркером, за допомогою якого доводили свою освіченість… Скорина ж першим використав акровірш у друкованій книзі у східних слов’ян”, — пояснив Лемешкін.

Журнал, в якому опублікована стаття / gazetaby.com

При цьому свою статтю до журналу МДІМВ він надіслав якраз у річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а перш ніж розповісти про цю літературну витівку, дочекався, доки друкований наклад журналу розішлють у бібліотеки, щоб його складніше було вилучити.

“Із вигадуванням акровірша складнощів не виникло. Набагато складніше було написати текст, який би не викликав підозри і бажання редагувати. Звісно, я боявся, що будуть правки, тоді б ідея з акровіршем могла розсипатися. Претензій до мене не виникло, хоча це дуже простий акровірш, який помітити легко”, — зазначив вчений.

Читайте також: