Путіна знову кинули: чому “дружба без обмежень” з Китаєм тріщить по швах — Business Insider

Міністерство фінансів Росії обговорювало зі своїми китайськими колегами можливість надання кредитів у юанях, але затримка з прийняттям рішення свідчить про те, що партнерство двох країн, яке не передбачає жодних обмежень, може опинитися під загрозою зриву.

Про це пише Business Insider.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов в інтерв'ю російському агентству РІА, опублікованому в понеділок, заявив, що Росія обговорює це питання з китайською владою.

“Переговори з китайськими партнерами тривають вже давно. Поки що рішення немає, — сказав Силуанов, згідно з перекладом Reuters. — Ми обговорювали цю тему в кінці минулого року на міжміністерському діалозі”.

Силуанов відповідав на питання про те, чому Росія не видає юаневі кредити, хоча в бюджеті міністерства фінансів це передбачено щороку. Він не сказав, як довго сторони обговорювали це питання.

Партнерство Китаю та Росії без обмежень

Пекін і Москва оголосили про дружбу “без обмежень” у спільній заяві 4 лютого 2022 року, коли кремлівський диктатор Володимир Путін відвідав Китай у день відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Ледве через місяць після того, як Росія вторглася в Україну, китайські чиновники почали передумувати, повідомляла тодішня газета The Wall Street Journal.

Однак, через два роки після початку війни в Україні, Росія і Китай, схоже, продовжують вести бізнес у звичному режимі.

Тісні зв'язки між двома країнами сприяли економічній стійкості Росії і зірвали зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб змусити Москву припинити війну в Україні.

Аналітики повідомили South China Morning Post, що китайська сторона, ймовірно, намагається вирішити, чи варта вигода від кредитної угоди в юанях економічних і політичних ризиків, пов'язаних з відносинами з Росією.

“Китайські комерційні банки повинні також розглянути питання безпеки і повернення юаневих кредитів Росії, окрім політичних міркувань”, — сказав Донг Цзіньюе, старший економіст мадридської компанії BBVA Research, в інтерв'ю SCMP.

Росія відчуває наслідки вторинних санкцій

Китайські банки посилюють перевірки російського бізнесу на відповідність вимогам, оскільки побоюються потрапити під дію все більш обмежувальних санкцій Заходу проти Росії.

До них відносяться вторинні санкції, запроваджені США в грудні, які спрямовані на фінансові установи, що допомагають Росії обходити обмеження.

Три з “великої четвірки” державних банків Китаю зупинили платежі від російських фінансових установ, що потрапили під санкції, повідомило 21 лютого російське видання “Известия”.

Кремль визнав проблеми з китайськими банківськими операціями, а речник Дмитро Пєсков заявив на початку цього місяця, що влада “працює” над їх вирішенням з Пекіном.

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