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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
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Час на прочитання
2 хв

Путіна жорстко висміяли через фото з президентом Мозамбіку: Мережа вибухнула мемами

Російський диктатор Володимир Путін і президент Мозамбіку стали героями мемів через спільні фото.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Путін і президент Мозамбіку

Путін і президент Мозамбіку / © соцмережі

Уряд Мозамбіку оприлюднив фото з зустрічі в Москві, де добре видно велику різницю у зрості між Володимиром Путіним і президентом Даніелем Чапо. Російські ЗМІ намагалися змінити ракурс чи обрізати кадри, але оригінальні знімки потрапили в Мережу й викликали хвилю мемів.

Про це повідомляє видання Metro.

Різниця між лідерами стала помітною на саміті «Росія — Африка». Зріст Путіна становить близько 170 см, а президента Мозамбіку Даніеля Чапо — щонайменше 195 см.

Фотографи Кремля намагалися приховати це: знімали Путіна з нижнього ракурсу та обрізали кадри. Проте уряд Мозамбіку опублікував оригінальні фото й відео, де Чапо помітно вищий за очільника Кремля.

Опубліковані кадри швидко поширилися в соціальних мережах і стали приводом для створення мемів. Користувачі масово публікували фотожаби, на одній з яких Чапо зобразили в образі чарівника Гендальфа, а очільника Кремля — у вигляді персонажа-хобіта.

Путін і президент Мозамбіку / © соцмережі

Путін і президент Мозамбіку / © соцмережі

Путін і президент Мозамбіку / © соцмережі

Путін і президент Мозамбіку / © соцмережі

В інших дописах до Чапо зверталися із жартівливими запитаннями про те, чому той «збільшив Путіна на своєму фото». Сам президент Мозамбіку у своїх соціальних мережах обмежився лише офіційним коментарем щодо мети візиту до столиці РФ.

«Ми перебуваємо в Москві на запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна для участі у 3-му саміті Росія — Африка», — написав Чапо.

Путін і президент Мозамбіку / © соцмережі

Путін і президент Мозамбіку / © соцмережі

Він також зазначив, що цей візит підкреслює важливість співпраці та зміцнення відносин між Мозамбіком, Росією та країнами Африки.

Нагадаємо, Росія розширює кампанію з вербування громадян африканських країн для служби у своїй армії та дедалі активніше зосереджується на найбідніших державах континенту.

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