"Путіна зрадять": опозиціонер попередив про небезпечний сценарій після зміни керівництва РФ

Диктатор Росії Володимир Путін програє ініційовану ним війну проти України і це ще дужче послабить його режим. Втім, після зміни керівництва РФ Заходу не варто сідати за стіл перемовин із новим очільником Кремля - це буде величезною помилкою і небезпечним сценарієм.

Про це заявив російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який зараз живе в Лондоні і є одним із найлютіших ворогів диктатора РФ Володимира Путіна, в інтерв’ю виданню "Rzeczpospolita".

Російський опозиціонер вважає, що санкції, введені проти Росії, послаблюють режим Путіна, але перемога України у війні також послабить його.

"Особисто я намагаюся розмовляти навіть з путінською елітою. Я вірю, що врешті-решт еліти зрадять Путіна. Хотілося б, щоб це сталося якнайшвидше. Я переконаний, що Путін програє цю війну і не зможе утримати нині окуповані території" , – ﻿ наголошує Ходорковський.

Крім того, він вважає, що "настав час, щоб Росія перестала бути імперією". За його словами, така " ідіотська ідея" Путіна веде до нещастя. На його думку, небезпечним рішенням була б заміна російського лідера на чолі з елітою за погодженням із західними державами.

"Це найнебезпечніший сценарій з усіх можливих. Вона полягає в тому, що після відходу Путіна Захід із задоволенням почав би переговори з якимось Михайлом Мішустіним і почалися б переговори, наприклад, про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. А у відповідь санкції були б скасовані. Це було б величезною помилкою", - вважає Ходорковський.

Ходорковський також розкритикував російських олігархів, які не засуджують напад РФ на Україну, хоча, на його думку, їм це точно не подобається.

"Не можна сидіти на двох табуретах, поки Путін бомбить українські міста і вбиває там людей. Невже життя російських багатіїв коштують більше, ніж життя людей, яких вбивають ті кляті "Кинджали"? Нехай вони визначаються, на чиєму вони боці", - каже Ходорковський.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Михайло Ходорковський перелічив три шляхи розвитку війни, розпочатої Росією на чолі з диктатором Кремля Володимиром Путіним.

Як заявляв політолог, війна в Україні призвела до того, що країни-союзники Росії, які утворилися після розвалу Радянського Союзу в Середній Азії та на Кавказі, зараз різко відвертаються від Москви.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін після падіння режиму в РФ зможе заховатись лише в Північній Кореї.

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