Путінська "Росгвадія" озброєна краще, ніж загарбники в Україні: для чого її готують

Росгвадія" налічує 340 тисяч бійців, за даними російського опозиційного журналіста.
"Росгвадія", яка вважається внутрішньою армією, створена для протестів. Вона озброєна краще, аніж окупанти, які воюють в Україні.
Про це розповів 24 Каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
За його словами, "Росгвадія" налічує 340 тисяч бійців та має на озброєнні авіацію, танки, бронетехніку та вогнемети.
"Вони готові придушити будь-який протест, який існує всередині Росії. Не рахуючи ФСО, ФСБ, поліції та інших сил у сукупності кілька мільйонів людей", – сказав Яковенко.
Російський опозиційний журналіст вважає, що вони не злякаються, оскільки їм протистоять беззбройні люди.
"Тут їм протистоять беззбройні люди. І вони знищать будь-яку кількість людей, які вийдуть з протестом. Саме тому протестів не буде", - сказав він.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Путін озброює "Росгвардію" артилерією.
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