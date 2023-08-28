Путінська "Росгвадія" озброєна краще, ніж загарбники в Україні: для чого її готують

"Росгвадія", яка вважається внутрішньою армією, створена для протестів. Вона озброєна краще, аніж окупанти, які воюють в Україні.

Про це розповів 24 Каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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За його словами, "Росгвадія" налічує 340 тисяч бійців та має на озброєнні авіацію, танки, бронетехніку та вогнемети.

"Вони готові придушити будь-який протест, який існує всередині Росії. Не рахуючи ФСО, ФСБ, поліції та інших сил у сукупності кілька мільйонів людей", – сказав Яковенко.

Російський опозиційний журналіст вважає, що вони не злякаються, оскільки їм протистоять беззбройні люди.

"Тут їм протистоять беззбройні люди. І вони знищать будь-яку кількість людей, які вийдуть з протестом. Саме тому протестів не буде", - сказав він.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Путін озброює "Росгвардію" артилерією.

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