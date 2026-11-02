"Путінська Росія потрібна слабкою": експерт пояснив, чому Китай не готує саміт щодо війни в Україні

Путін та СІ / © Associated Press

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Китай наразі не готує окремого саміту щодо завершення війни в Україні за участю Вашингтона та Москви, а також не зацікавлений у зміцненні геополітичних позицій Росії.

Про це в ефірі «24 Каналу» повідомив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.

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За його словами те, що Китай не готує саміт, підтверджують і останні перемовини Сі Цзіньпіна з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідер КНР наголосив, що війна є європейським конфліктом, тому в переговорах обов’язково має брати участь Європа.

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«Цзіньпінь же не злукавив, він абсолютно правду сказав, що жодного саміту щодо завершення російсько-української війни в Китаї не буде, тому що його не планується», — зазначив Олексій Буряченко.

Аналітик додав, що хоча Москва намагається порушувати питання про переговорний майданчик на багатосторонніх заходах, зокрема на саміті АТЕС, Пекін не виявляє ініціативи щодо створення окремого майданчика на своїй території.

Крім того, спроби російської пропаганди просувати ідею «нової Ялти» та розподілу світових сфер впливу не мають підґрунтя, оскільки Китай не має наміру робити очільника Кремля рівноправним партнером США.

«Сі Цзіньпіню путінська Росія потрібна слабка, підсанкційна, які залежать від волі Китаю, а не така, щоб виводити її на якийсь геополітичний Олімп, формулюючи там умовну другу Ялту», — наголосив експерт, характеризуючи розрахунки КНР стосовно Росії.

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За словами Буряченка, головним пріоритетом для КНР залишається прямий діалог зі США щодо Індо-Тихоокеанського регіону, ситуації довкола Тайваню, питань ядерного стримування та деструктивної співпраці Росії з КНДР.

Водночас українська дипломатія має й надалі відстоювати принцип «жодного слова про Україну без України» та не допускати обговорення війни поза європейським контекстом.

Нагадаємо, Китай не зацікавлений у тристоронньому саміті зі США та Росією щодо війни в Україні. Крім того, Сі Цзіньпін наголосив, що в таких переговорах обов’язково мають брати участь і європейські країни.

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