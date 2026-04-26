Путінська Росія закручує гайки: кого зачепила нова хвиля репресій

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Через чотири роки після початку повномасштабної війни проти України в Росії зростає невдоволення, зокрема через перебої з цифровим зв’язком у містах. Водночас влада відповідає не послабленням контролю, а новою хвилею обшуків, арештів і поверненням символів радянського репресивного минулого.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Президент РФ Володимир Путін визнав наявність перебоїв, але пояснив їх «оперативною роботою із запобігання терористичним актам». Він також заявив, що завчасне інформування людей про такі обмеження може зашкодити силовикам.

Реклама

«Завчасне поширення загальнодоступної інформації може завдати шкоди оперативній підготовці, тому що злочинці, зрештою, все чують і бачать», — сказав Путін.

На цьому тлі російський репресивний апарат, схоже, лише набирає обертів. Останніми тижнями правоохоронці провели нову хвилю політичних затримань та обшуків.

Один із найсвіжіших прикладів — обшуки в офісах одного з найбільших російських видавництв «Ексмо». Співробітники Слідчого комітету РФ затримали працівників у межах розслідування справи про так звану «пропаганду ЛГБТК+».

Посилюється тиск і на незалежні медіа. На початку місяця поліція провела обшук в офісі «Нової газети», співзасновник якої отримав Нобелівську премію миру 2021 року. За повідомленням РИА Новости з посиланням на МВС, журналіста Олега Ролдугіна затримали для допиту у справі про нібито незаконний обіг персональних даних. Він провину заперечує.

Реклама

Після вторгнення Росії в Україну 2022 року «Нова газета» була змушена закрити друковану версію, але продовжує працювати онлайн. Нові дії силовиків ще більше звужують простір для незалежної журналістики в Росії.

У той самий день Верховний суд Росії визнав «екстремістським» правозахисний «Меморіал». Глава Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що таке рішення фактично криміналізує важливу правозахисну діяльність у РФ.

Паралельно влада повертає символи радянського репресивного минулого. Академію ФСБ Росії перейменували на честь Фелікса Дзержинського — засновника радянської таємної поліції. Саме в цій академії Путін проходив підготовку як агент КДБ.

Повалення пам’ятника Дзержинському біля штаб-квартири КДБ 1991 року було одним із символів кінця СРСР. Тепер російська влада, навпаки, демонструє готовність зберігати й відновлювати образи тоталітарного минулого.

Реклама

Reuters також повідомляло, що посольства Польщі, Естонії, Литви та Латвії висловили протест МЗС РФ через демонтаж меморіального комплексу в Томську, присвяченого жертвам радянської таємної поліції.

На тлі війни, цифрових обмежень і нових репресій російська влада майже не демонструє ознак готовності послабити контроль над суспільством.

Раніше повідомлялось, що військові поразки, зростання кількості жертв та посилення репресій всередині Росії почали давати зворотний ефект. Одразу декілька провідних соціологічних центрів зафіксували зростання суспільного невдоволення діяльністю Володимира Путіна.

