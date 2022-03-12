"Путінське вторгнення відкрило скриньку Пандори": Китай може скористатися "військовою міццю" Росії та забрати свої землі

Багатомільйонні сучасні китайські збройні сили моментально знищують армію РФ.
Китай може скористатися "військовою міццю" Росії, мобілізуватися та забрати свої землі, які відійшли РФ.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав росіянин Ігор Ейдман, який живе в Берліні.
За його словами, Китай уважно стежить за подіями в Україні та аналізує “військову потужність” Кремля, яка показала, що воювати здатна лише з мирним населенням.
До того ж, підкреслює Ейдман, багатомільйонні сучасні китайські збройні сили моментально знищують армію РФ, що воює “на іржавих консервних банках”.
“Путинське вторгнення в Україну відкрило скриньку Пандори. Тепер і китайці можуть сказати: а що, так можна було? Тоді й нам час повернути Примор'я та Забайкалля до рідної гавані. Може бути це не надто ймовірно завтра, але післязавтра – чому б і ні”, – наголосив Ігор Ейдман.
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